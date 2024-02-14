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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الإعلامية نهال طايل تؤدي مناسك العمرة برفقة زوجها.. صور

نهال طايل وأحمد سامي
نهال طايل وأحمد سامي

حرصت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد، على أداء مناسك العمرة برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد سامي.


ونشرت الإعلامية نهال طايل، مجموعة من الصور برفقة زوجها خلال تواجدهما بالحرم النبوي في المدينة المنورة بالسعودية، حيث تفاعل عدد من محبيها مع الصور قائلين:"ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال إن شاء الله"، وكتب آخر :"عمرة مقبولة وعقبال كل سنة يارب".


وعلق رجل الأعمال أحمد سامي، على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "اللهم إنا نسألك رحمة من عندك.. تهدي بها قلبنا.. وتجمع بها أمرنا.. وتعصمنا بها من كل سوء".


يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.

الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل قناة صدي البلد

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