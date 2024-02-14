تعليم الشرقية يوجه بعدم الاستعانة بالطلاب في رفع وإزالة تجمعات الأمطار

أصدر المهندس علي عبد الرؤوف وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية تعليمات وتوجيهات لمديري عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه علي مديري ادارات مدارس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بفصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول الدراسية بالمدرسة فى حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد التأكد من جفاف الجدران و الأرضيات والتاكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغير الفيش المكسورة أو التالفة.

كما كلف بمراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة والتأكد من نظافة أسطح المدراس وعدم وجود اى مخلفات او رواكد عليها وتسليك مسالك المطر وعدم ترك الطلاب بالفناء او خارج الفصول في حالة سقوط امطار.

واشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية الي ضرورة تقديم نصائح للطلاب والتلاميذ من خلال فقرات البرنامج الاذاعي وصحف الحائط بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة في الشوارع خلال سقوط الامطار او بعد سقوط الامطار حرصا علي حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الاحياء والمدن في رفع وازالة تجمعات مياه الامطار وعدم الاستعانة بالطلاب في رفع وازالة تجمعات الامطار والتواصل مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية و المديرية في حالة الطورارئ.