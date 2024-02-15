كل ما تريد معرفته عن الملتقى التوظيفي في جامعة عين شمس لـ2024

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس الجامعة، و الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز ،مدير المركز ، وذلك يومى 25 ، 26 فبراير 2024، من الساعة 2 مساءا حتي الساعة 8 مساءا، في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية.

واشارت الجامعة أنه من المقرر أن يتم تخصيص اليوم الأول (الأحد 25 فبراير) لطلاب وخريجى جامعة عين شمس من كليات الهندسة ، الحاسبات و المعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، و كلية البنات (قسم العلوم) ، طب الأسنان

للتسجيل الخاص بكليات اليوم الأول:

https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

أما اليوم الثاني (الاثنين 26 فبراير) يخصص لكليات التجارة، الألسن، الآداب, الحقوق، التربية، وكلية البنات (أقسام الآداب و التربية) ، الإعلام.

للتسجيل الخاص بكليات اليوم الثاني:

https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

يشارك في الملتقي عدداً كبيراً من الشركات المرموقة و الخبراء من مجالات مختلفة وسيتضمن الملتقي مجموعة متكاملة من الأنشطة المختلفة ، على النحو التالي:

- معرض توظيفي لمدة يومين كل يوم سيستهدف مجموعة من الكليات كما سبق ذكره ، ومن المتوقع مشاركة 50 شركة في المعرض التوظيفي علي مدار يومى الملتقى .

- محادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Career Talks and Panel Discussions) ومن المتوقع تنظيم 7 محادثات مهنية كل يوم بمجموع 14 محادثة مهنية خلال اليومين.

- دوائر الإرشاد والتوجيه من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Mentorship Circles) ، ومن المتوقع تنظيم 15 دائرة إرشاد مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 30 دائرة إرشاد مهنية خلال اليومين.

- ورش عمل مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة ، (Generic Workshop) من المتوقع تنظيم 5 ورش عمل مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 10 ورش عمل مهنية علي مدار اليومين .

وكانت قد شاركت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي - الإدارة العامة لرعاية بجامعة عين شمس بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال، في مسابقة الهاكاثون الثالث بعنوان ( التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم ) تحت شعار الوطن يحتاج لجميع الهمم والتي اختتمت اليوم فعالياتها بجامعة بنها وأقيمت خلال الفترة من ٢/١٠ حتي ٢٠٢٤/٢/١٣ بمشاركة ٣٠ جامعة حكومية وأهلية.

وحصدت الجامعة المركز الثاني بفريق من طالبات كلية الهندسة في مجال (الصحة والرياضة) وهن “تقي حسام الدين حسن، ياسمين احمد فوزي، مي خالد عبد العزيز”.

يأتي ذلك تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب الإشراف التنفيذي، وطارق احمد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطلعت عبده مدير إدارة النشاط العلمي، وأمين مساعد اللجنة العلمية الطالب يوسف احمد.