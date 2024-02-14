رئيس جامعة سوهاج: رفع طاقة العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الجديد إلى 76 سريرا

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، إنه تم تجهيز عناية مركزة متوسطة لقسم الباطنة بطاقة استعابية 5 أسرة وذلك بالمستشفي الجامعي الجديد، ليصيح إجمالي عدد أسرة العناية 76 سريرا.



وقال النعمانى - في تصريح له اليوم/الأربعاء/ - إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي، وتنفيذاً لخطة الجامعة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المرضي، مؤكداً أن العمل بمستشفيات سوهاج الجامعية يجري على قدم وساق، وذلك وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، إلي جانب حرصها علي المساهمة في العديد من المبادرات الرئاسية.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن زيادة عدد الأسرة للرعاية المركزة بالمستشفي الجامعي الجديد، يسهم في القضاء على قوائم الانتظار للحالات الأكثر احتياجاً للرعاية، مما يساعد في علاجهم بشكل أسرع، موضحاً أنه تم توفير القوى البشرية من أطباء وهيئة تمريضية، ومستلزمات التشغيل، إلي جانب اتباع معايير مكافحة العدوى والجودة وتطبيقها بشكل يضمن صحة وسلامة المريض.



ونوه بأن المستشفي الجامعي الجديد تشهد إقبالاً كثيفاً من المرضي، وذلك عقب نقل استقبال الطوارئ من المستشفي الجامعي القديم إلى الجديد، ليتم تشغيل المستشفى بكامل طاقته لتقديم خدماتها الطبية على مستوى عالي من الجودة للمرضي من محافظات الصعيد المختلفة.

