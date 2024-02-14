حقيقة تعطيل الدراسة في مدارس الجيزة غدا لسوء الأحوال الجوية

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن تعطيل الدراسة غدا الخميس في محافظة الجيزة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي هذا السياق كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أن كل ما يتردد مجرد شائعات ولا يوجد أي تعطيل للدراسة غدا الخميس بمدارس المحافظة، وهو يوم دراسي طبيعي.

وأضاف المصدر، أن جميع مدارس محافظة الجيزة منتظمة في العمل غداً، وليس هناك أي قرار رسمي إلى الآن بتعطيل الدراسة، واهاب المصدر المواطنين بضورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وتتعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بحسب الأرصاد، مع استمرار سيطرة المنخفض الجوي على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى غد الخميس، لنصل بذلك إلى ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، غدا ️القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا .