بعد إعارته من الزمالك.. فرج عامر: هذا اللاعب صعب الاستغناء عنه

اشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة بنجم نادي الجونة أحمد محمود عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : احمد محمود لاعب ممتاز وهو احد اهم نجوم نادي الجونة ، لم اتخيل ابدا انة اعارة من الزمالك للجونة لان مثل هذا اللاعب صعب الا ستغناء عنة او اعارتة تحت اي ظرف من الظروف ، الغريب في الامر ان هذا اللاعب يلعب في نفس مكان زياد كمال الذي استعارة الزمالك من انبي نظير ٣٠ مليون جنية لمدة موسمين ونصف ، هذة احدي لوغاريتمات( عحائب ) الكرة المصرية.

وتعادل فريق المصري البورسعيدي مع مضيفه الجونة بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على استاد برج العرب في إطار الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.

تقدم الجونة في الدقيقة 41 عن طريق أحمد محمود بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمدافعي المصري وخدعت محمود جاد حارس الفريق البورسعيدي، وأضاف أحمد حسام الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 49 من ضربة رأسية متقنة، وفي الدقيقة 50 احتسب الحكم إبراهيم محمد ركلة جزاء لمحمود حمادة لاعب المصري بعد العودة لتقنية الفيديو، نفذها ميدو جابر بنجاح معلنا عن هدف تقليص الفارق في الدقيقة 53، وسجل محمد الشامي هدف التعادل للمصري البورسعيدي في الدقيقة 92 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة سحرية من صلاح محسن.

وعقب الهدف تعرض أحمد شوشة لاعب الجونة للطرد بعد دخوله في مشادات مع أحد لاعبي المصري، وفي الدقيقة 97 تعرض أيضا صلاح محسن للطرد لاعتراضه على الحكم.