كانوا سكرانين.. أنهى حياة صديقه في قعدة مزاج داخل كمبوند شهير.. تفاصيل

كشفت تحقيقات النيابة العامة باكتوبر كواليس جريمة الاصدقاء داخل شقة في كومبوند شهير بمدينة حدائق اكتوبر حيث تبين ان شاب سدد طعنة قاتلة للآخر خلال قضائهما "سهرة مزاج" تحولت الى مشاجرة وانتهت بجريمة قتل.

واضافت التحقيقات ان المتهم والمجني عليه صديقان اعتادا السهر سويا وتناول الخمور ويوم الجريمة اصابتهما حالة سكر شديدة وانتابتهما حالة هياج تشاجر على اثرها كل منهما مع الآخر وقام المتهم بتناول سكين مطبخ وغرسها في بطن صديقه وعندما ادرك جريمته وشاهده جثة هامدة غارقا في دمائه في هاربا.

وتبين من التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان المتهم مستأجر الشقة مسرح الجريمة اعتاد استضافة صديقه لقضاء سهرات من ذلك النوع وفر هاربا لدى بعض اصدقائه حتى نجحت مباحث الجيزة في تحديد مكان اختفائه والقي القبض عليه.

تلقى اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بالعثور على جثة شاب داخل كومبوند شهير في مدينة حدائق اكتوبر، ودلت معاينة مسرح الجريمة على العثور على جثة لشخص يُدعى «إسلام.ح»، داخل شقة سكنية بعقار مكون من 6 طوابق، إذ كان بكامل ملابسه مسجيًا على سجادة بالأرض وبه طعنة واحدة أسفل البطن من الجهة اليسرى.

كلفت الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وبيان ما بها من بيانات يمكن الاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات، وأوضحت التحريات أن الشقة محل الجريمة ملك لشخصين، وهما: «أحمد.س»، و«ماجدة.ع»، واللذان لم يكونا متواجدين وقت الحادث.

قرارات عدة أصدرتها النيابة لكشف ملابسات الواقعة، يتقدمها رفع البصمات والآثار البيولوجية بالشقة وما عثر عليه من آثار دماء لمضاهاتها بدم المجني عليه وبيان مطابقتها من عدمه.