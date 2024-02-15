أخبار الفن| رحاب الجمل تكشف كواليس أعمالها.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو والمايسترو هشام جبر

رحاب الجمل تكشف كواليس أعمالها.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو والمايسترو هشام جبر، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت هيدي كرم، في جلسة التصوير بفستان قصير باللون الاسود والبينك، وعلقت على الصور قائلة: «أن تكون شابا فهو سلوك».

يوافق اليوم الخميس 15 فبراير، ذكرى رحيل الفنانة فاتن فريد، التي ولدت في 18 يونيو عام 1945، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2007، وفي هذا التاريخ، تصدرت صفحات الحوادث، بعد قضية مقتلها الشهيرة التي هزت الرأي العام.

وكانت فاتن فريد، تحتاط من أي شخص غريب، لاسيما بعد قضية مقتل الفنانة وداد حمدي علي يد الريجيسير الخاص بها، ولم تكن تعلم «فريد» أن تلك القصة سوف تتكرر معها برغم حرصها الشديد.

تحل اليوم، الخميس 15 فبراير، ذكرى رحيل الفنان حاتم ذو الفقار، الذي ولد في 5 يناير عام 1952، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر ناهز الـ 60 عامًا.

اسمه الحقيقي حاتم محمود راضي، واكتسب حاتم ذو الفقار، هذا اللقب من الفنان الشهير صلاح ذو الفقار الذي كان يقطن معه في منطقة العباسية.

يوافق اليوم الخميس 15 فبراير، عيد ميلاد الفنان القدير عبدالله مشرف الـ 82، والذي يمتد عمره الفني لأكثر من 50 عامًا، من خلال الأعمال الفنية المختلفة، المسرحية منها والدرامية والسينمائية.

رد حمادة الحلو -نجل الفنان محمد الحلو ومدير أعماله- بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتوضيح أسباب انسحاب والده من حفل 100 سنة غنا للفنان علي الحجار، بدار الأوبرا المصرية.

كشفت الفنانة رحاب الجمل، عن تفاصيل أعمالها التي تنتظرها خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع تصويرها مسلسلي بيت الرفاعي وصدفة، المرتقب عرضهما في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

كشفت الفنانة رحاب الجمل تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، التي تشارك بها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل المتزامن مع عام 2024، خلال حوارها مع موقع صدى البلد الإخباري، وتطرقت، إلى حياتها وتأثرها بالعمل المتواصل.