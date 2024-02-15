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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| رحاب الجمل تكشف كواليس أعمالها.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو والمايسترو هشام جبر

أخبار الفن
أخبار الفن

رحاب الجمل تكشف كواليس أعمالها.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو والمايسترو هشام جبر، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

الشباب سلوك.. هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت هيدي كرم، في جلسة التصوير بفستان قصير باللون الاسود والبينك، وعلقت على الصور قائلة: «أن تكون شابا فهو سلوك».

 

بسبب مشاجرة.. قصة مقـ تل الفنانة فاتن فريد المثيرة للجدل

يوافق اليوم الخميس 15 فبراير، ذكرى رحيل الفنانة فاتن فريد، التي ولدت في 18 يونيو عام 1945، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2007، وفي هذا التاريخ، تصدرت صفحات الحوادث، بعد قضية مقتلها الشهيرة التي هزت الرأي العام.

وكانت فاتن فريد، تحتاط من أي شخص غريب، لاسيما بعد قضية مقتل الفنانة وداد حمدي علي يد الريجيسير الخاص بها، ولم تكن تعلم «فريد» أن تلك القصة سوف تتكرر معها برغم حرصها الشديد.

 

في ذكراه.. قصة وفاة حاتم ذو الفقار وحيدا داخل شقته

تحل اليوم، الخميس 15 فبراير، ذكرى رحيل الفنان حاتم ذو الفقار، الذي ولد في 5 يناير عام 1952، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر ناهز الـ 60 عامًا.

اسمه الحقيقي حاتم محمود راضي، واكتسب حاتم ذو الفقار، هذا اللقب من الفنان الشهير صلاح ذو الفقار الذي كان يقطن معه في منطقة العباسية.

 

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

يوافق اليوم الخميس 15 فبراير، عيد ميلاد الفنان القدير عبدالله مشرف الـ 82، والذي يمتد عمره الفني لأكثر من 50 عامًا، من خلال الأعمال الفنية المختلفة، المسرحية منها والدرامية والسينمائية.

 

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

رد حمادة الحلو -نجل الفنان محمد الحلو ومدير أعماله- بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتوضيح أسباب انسحاب والده من حفل 100 سنة غنا للفنان علي الحجار، بدار الأوبرا المصرية.

 

زوجي وابني مقدرين.. رحاب الجمل: لا أعود لمنزلي بسبب التصوير المستمر

كشفت الفنانة رحاب الجمل، عن تفاصيل أعمالها التي تنتظرها خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع تصويرها مسلسلي بيت الرفاعي وصدفة، المرتقب عرضهما في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

 

رحاب الجمل: أمير كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدرون عملي.. واللحمة أهم من عيد الحب

كشفت الفنانة رحاب الجمل تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، التي تشارك بها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل المتزامن مع عام 2024، خلال حوارها مع موقع صدى البلد الإخباري، وتطرقت، إلى حياتها وتأثرها بالعمل المتواصل.

 

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