سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية عام 2024.

سعر الذهب الآن في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، وتشير أسعار الذهب الآن إلى هبوط جميع الأعيرة.

سعر الذهب الآن

عيار 24

4142.75

بيع

4114.25

شراء

عيار 22

3797.5

بيع

3771.5

شراء

عيار 21

3625

بيع

3600

شراء

عيار 18

3107.25

بيع

3085.75

شراء

عيار 14

2416.75

بيع

2400

شراء

عيار 12

2071.5

بيع

2057.25

شراء

عيار 9

1553.5

بيع

1542.75

شراء



جنيه ذهب

29000

بيع

28800

شراء

أونصة

1991 $

بيع

1990 $

شراء

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE

31755 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21

7950 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21

7950 جنيه

سعر الذهب أمس مصر

عيار 24

4171.5

بيع

4114.25

شراء

عيار 22

3823.75

بيع

3771.5

شراء

عيار 21

3650

بيع

3600

شراء

عيار 18

3128.5

بيع

3085.75

شراء

عيار 14

2433.25

بيع

2400

شراء

عيار 12

2085.75

بيع

2057.25

شراء

عيار 9

1564.25

بيع

1542.75

شراء

أونصة

1991 $

بيع

1990 $

شراء

جنيه ذهب

29200

بيع

28800

شراء

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

32015 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE

31970 جنيها

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE

31970 جنيها

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

32015 جنيها

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

الذهب

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

أسعار الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.8% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2024 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2014 دولار للأونصة، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 1.9% .

وعلي المستوي العالمي سجلت أونصة الذهب تداولات الأسبوع الماضي انخفاض في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث استمرت التوقعات تتزايد أن الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى تأجيل قرار خفض الفائدة، من جهة أخرى يحصل الذهب على الدعم من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي.