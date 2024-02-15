سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية عام 2024.
سعر الذهب الآن في مصر
يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، وتشير أسعار الذهب الآن إلى هبوط جميع الأعيرة.
سعر الذهب الآن
عيار 24
4142.75
بيع
4114.25
شراء
عيار 22
3797.5
بيع
3771.5
شراء
عيار 21
3625
بيع
3600
شراء
عيار 18
3107.25
بيع
3085.75
شراء
عيار 14
2416.75
بيع
2400
شراء
عيار 12
2071.5
بيع
2057.25
شراء
عيار 9
1553.5
بيع
1542.75
شراء
جنيه ذهب
29000
بيع
28800
شراء
أونصة
1991 $
بيع
1990 $
شراء
جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE
31755 جنيه
ربع جنيه ذهب عيار 21
7950 جنيه
ربع جنيه ذهب عيار 21
7950 جنيه
سعر الذهب أمس مصر
عيار 24
4171.5
بيع
4114.25
شراء
عيار 22
3823.75
بيع
3771.5
شراء
عيار 21
3650
بيع
3600
شراء
عيار 18
3128.5
بيع
3085.75
شراء
عيار 14
2433.25
بيع
2400
شراء
عيار 12
2085.75
بيع
2057.25
شراء
عيار 9
1564.25
بيع
1542.75
شراء
أونصة
1991 $
بيع
1990 $
شراء
جنيه ذهب
29200
بيع
28800
شراء
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
32015 جنيه
جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE
31970 جنيها
جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE
31970 جنيها
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
32015 جنيها
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .
مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.
أسعار الذهب عالميا
وانخفضت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.8% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2024 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2014 دولار للأونصة، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 1.9% .
وعلي المستوي العالمي سجلت أونصة الذهب تداولات الأسبوع الماضي انخفاض في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث استمرت التوقعات تتزايد أن الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى تأجيل قرار خفض الفائدة، من جهة أخرى يحصل الذهب على الدعم من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي.