عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية عام 2024.

سعر الذهب الآن في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، وتشير أسعار الذهب الآن إلى هبوط جميع الأعيرة.

سعر الذهب الآن

عيار 24
4142.75
بيع
4114.25
شراء

عيار 22
3797.5
بيع
3771.5
شراء

عيار 21
3625
بيع
3600
شراء
عيار 18
3107.25
بيع
3085.75
شراء

عيار 14
2416.75
بيع
2400
شراء
عيار 12
2071.5
بيع
2057.25
شراء

عيار 9
1553.5
بيع
1542.75
شراء


جنيه ذهب
29000
بيع
28800
شراء

أونصة
1991 $
بيع
1990 $
شراء

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE
31755 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21
7950 جنيه
ربع جنيه ذهب عيار 21
7950 جنيه

 

سعر الذهب أمس مصر

عيار 24
4171.5
بيع
4114.25
شراء
عيار 22
3823.75
بيع
3771.5
شراء
عيار 21
3650
بيع
3600
شراء
عيار 18
3128.5
بيع
3085.75
شراء
عيار 14
2433.25
بيع
2400
شراء
عيار 12
2085.75
بيع
2057.25
شراء
عيار 9
1564.25
بيع
1542.75
شراء

أونصة
1991 $
بيع
1990 $
شراء

جنيه ذهب
29200
بيع
28800
شراء

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
32015 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE
31970 جنيها
جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE
31970 جنيها
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
32015 جنيها

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

الذهب 

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

أسعار الذهب عالميا

 

وانخفضت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.8% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2024 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2014 دولار للأونصة، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 1.9% .

 

وعلي المستوي العالمي سجلت أونصة الذهب تداولات الأسبوع الماضي انخفاض في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث استمرت التوقعات تتزايد أن الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى تأجيل قرار خفض الفائدة، من جهة أخرى يحصل الذهب على الدعم من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي.

أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم الذهب الان في مصر الذهب الان سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

الفصل الأخير انتهي ..مدير بنك داخل القفص بعد ضرب طبيب مستشفى المطرية| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

راتب وحوافز 10 آلاف جنيه .. وظائف خالية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل

الشنطة تبدأ من 155 جنيها.. أسعار كرتونة رمضان 2024

مع اقتراب موعد تحصيلها.. هذه الشقق معفاة من الضريبة العقارية

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

بدون طوابير.. كيفية الحصول على تذاكر المترو

الوظائف المطلوبة لمصلحة الشهر العقاري .. تعرف عليها

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

4200 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

زيادة جديدة لـ معاش تكافل وكرامة| بدء صرف قبض فبراير اليوم

رئيس نادي إنبي: لا يوجد خلاف مع تامر مصطفى بسبب رحيل زياد كمال

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته.. لجنة الفتوى توضح

سيد نيمار في تصريحات نارية: الزمالك بيتحارب.. الناس مش عاوزاه كويس

غرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا

21 طائرة و6 سفن.. الصين ترسل تهديدا إلى تايوان |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

فيديو

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ