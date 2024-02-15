عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وانت واقف .. خطوات استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية 2024

استخراج شهادة ميلاد
استخراج شهادة ميلاد

استخراج شهادة ميلاد.. كيفية استخراج شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة اونلاين من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين للحصول الخدمات المقدمة من قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية 2024

وخطوات استخراج شهاده الميلاد والوفاة و الزواج و الطلاق من الماكينات الذكية سهلة وبسيطة وتأخذ حوالي 5 دقائق، وتبدأ المرحلة الأولي باستخراج شهادة الميلاد، ويستطيع المرء استخراجها من أمام الماكينات الذكية باتباع الخطوات التالية:-

الوقوف أمام الماكينة والتعرف على بصمة الوجه وأحد الأصابع

اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

إدخال الرقم القومى كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

 إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

 إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهاده الميلاد من الماكينات الذكية التابعة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها 50 جنيها قيمة الرسوم يتم سدادها نقدياً بالماكينة دون أي تدخل بشري.

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية
كيفية اصدار شهادة ميلاد مميكنة لاول مرة اونلاين من مصر الرقمية

كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة اونلاين من مصر الرقمية


كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة اونلاين من مصر الرقمية ،هناك خطوات  عن طريق الإنترنت، عبر الدخول إلي موقع مصر الرقمية وموقع وزارة الداخلية كما يلي :

1-استخراج شهادة ميلاد أون لاين يستوجب  الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId

2- الدخول على الموقع اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين
3- الضغط على زر شهادة الميلاد
4- ادخال البيانات المطلوبة 
5-  يجرى اختيار دفع ثمن الشهادة إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة 2024

ويحرص موقع صدى البلد على تقديم خدمة معرفة كيفية استخراج  شهاده ميلاد من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تبلغ قيمة استخراج شهاده ميلاد فى أقل من 5 دقائق بـ 50 جنيهاً فقط، وخاصة شهادات الميلاد التي تعد من أهم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد، باستخدام الرقم القومي المسجل علي شهاده الميلاد.

استخراج شهادة الميلاد استخراج شهادة ميلاد استخراج شهادة ميلاد اون لاين استخراج شهاده ميلاد مميكنه استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية اصدار شهادة ميلاد مميكنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

الفصل الأخير انتهي ..مدير بنك داخل القفص بعد ضرب طبيب مستشفى المطرية| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

راتب وحوافز 10 آلاف جنيه .. وظائف خالية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل

الشنطة تبدأ من 155 جنيها.. أسعار كرتونة رمضان 2024

مع اقتراب موعد تحصيلها.. هذه الشقق معفاة من الضريبة العقارية

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

بدون طوابير.. كيفية الحصول على تذاكر المترو

الوظائف المطلوبة لمصلحة الشهر العقاري .. تعرف عليها

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

ترشيحاتنا

زيادة جديدة لـ معاش تكافل وكرامة| بدء صرف قبض فبراير اليوم

رئيس نادي إنبي: لا يوجد خلاف مع تامر مصطفى بسبب رحيل زياد كمال

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته.. لجنة الفتوى توضح

سيد نيمار في تصريحات نارية: الزمالك بيتحارب.. الناس مش عاوزاه كويس

غرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا

21 طائرة و6 سفن.. الصين ترسل تهديدا إلى تايوان |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

فيديو

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ