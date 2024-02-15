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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يؤكد حرصه على التأكد من توافر السلع وتقديمها للمواطنين بالأسعار المحددة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، حرصه على متابعة حركة البيع والشراء بمنافذ بيع الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية، المقامة بالتنسيق بين رؤساء المراكز وكبار التجار للتأكد من توافر السلع وتقديمها للمواطنين بالأسعار المحددة.


وشدد المحافظ -خلال جولة مفاجئة بمدينة الزقازيق بحسب بيان للمحافظة اليوم الخميس- على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة أو تلاعب بالأسعار، مؤكداً أن الهدف من إقامة المنافذ توفير السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن السوق لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.


وتابع المحافظ -خلال الجولة- أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو البيئي وصحي للمواطنين، كما تفقد شارع عبد العزيز باتجاه شارع عمر شاهين ومنطقة منشية السادات والشوارع المتفرعة منها والتي تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها لإعادة الوجه الجمالي لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.


وكلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بإعداد المقايسات اللازمة لاستكمال أعمال تطوير الشوارع الجانبية بالمنطقة وصولاً لمسجد القدس وذلك لإدراجها في خطة الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.


كما كلفه بتطهير ترعة العوجة خلف مسجد القدس وتوفير التمويل اللازم لاستغلالها بفتح محور مروري جديد يمتد من طريق موقف المنصورة وصولاً لطريق بهنباي ليخفف حدة الزحام داخل المدينة.
ووجه رئيس مركز الزقازيق ورئيسي حي أول وثان بالتنبيه على أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها حفاظاً عليها وحتى لا تتحول لمقالب قمامة تنبعث منها روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، وتحرير محاضر واتخاذ اللازم قانوناً اللازمة حيال غير الملتزمين.


وفي سياق متصل، التقى محافظ الشرقية، اليوم، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك لاستعراض وحل مشكلات المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهاً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.


وأكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي لمناقشة كافة المطالب الخاصة بالمواطنين والوقوف على كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

م ع/أ غ أ/ع ع
/أ ش أ/

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