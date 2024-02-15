عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية.. إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته  على مدار الساعة لحملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

نموذج متكامل لتطبيق الحوكمة.. رئيس جامعة طنطا يكرم الفائزين بمسابقة التميز المؤسسي

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ 17 حالة تعد ضمن حملات الموجة 22 والتي تمكنت من إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة ١٠٦٧٥م٢  وحالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة قيراط و 6 أسهم.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعتمد 5 مراكز تدريبية بجامعة طنطا


كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 3 حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ١٣٥٧ م٢ بالإضافة الى 11 حالة مخالفات بناء.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ الع الوحدات المحلية الوحدات المركزى للتنظيم المباشر ألف الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مفاجآت في سعر الفراخ والبيض الآن..كم سيصل كيلو الدجاج في رمضان ؟

جوزيه جوميز يبدي إعجابه بنجم الزمالك خلال التدريبات

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

ميدو: اتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا بتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يستعرض تقريرا عن دورة "تدريب المدربين" بالسعودية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر حسام حسن للسعودية لتحليل مباراة الأهلي والزمالك

الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على قوائم الإرهاب

هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

دعاء المطر قصير ومستجاب.. ادعوا الله وأنتم على يقين بالإجابة

أمريكا تشن هجومًا إلكترونيًا على سفينة تجسس تابعة لإيران .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش غيرها في البيت.. صور قبلات ورومانسية زوجة محمد رمضان تثير الجدل

بشرى للمصابات .. بقطرة لعاب يمكنك الكشف عن سرطان الثدي

عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

مثير جدا.. فستان نسرين طافش في عيد ميلادها يشعل السوشيال ميديا

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ