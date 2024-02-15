إزالة حالتي تعد تابعتين لتنمية الثروة السمكية في دمياط

أكدت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، اليوم /الخميس/ إزالة حالتي تعد تابعتين لولاية تنمية الثروة السمكية لمزارع سمكية لم تسدد بشأنها مستحقات الجهاز على مساحة 83 فدانا و8 قراريط و3 أسهم، وفقا لتقرير حول جهود حملات الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي بدأت مطلع فبراير الجارى بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأشارت محافظ دمياط -في بيان- إلى بلوغ إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها منذ انطلاق الموجة 182 حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 206 أمتار مربعة و8 حالات تعد على أراضي زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية باجمالى مساحة 227 فدانا و6 قراريط و17 سهما.