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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تعقد محاضرة حول برامج الدراسات العليا بجامعة كوين ماري

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس محاضرة تعريفية حول برامج الدراسات العليا المتاحة بكلية القانون بجامعة كوين ماري ببريطانيا للعام الجامعي 2024 /2025 ، وكيفية إعداد ملف للتقدم أونلاين.

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ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورمحمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق وفي إطار إتفاقية التعاون بين الكلية وجامعة كوين مارى.

وذلك يوم الأثنين الموافق 19/2/2024، في تمام تمام الساعة 5:00 مساءً ، عبر تطبيق zoom  من خلال الرابط التالي:
Link:https://qmul-ac-uk.zoom.us/j/81182010660?pwd=cDhFSDJ2Qy94VEM5Z1JhREEwcjN5QT09 Passcode: 377992.

يدير اللقاء دكتور/أحمد خليفة – مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمتحدثون الدكتور/ يوانيس كوكوريس، أستاذ قانون المنافسة والاقتصاد -  مدير مركز دراسات القانون التجاري ، بجامعة كوين ماري، سامانثا هيفرنان، مديرة الشراكات الدولية.

وكانت قد شاركت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي - الإدارة العامة لرعاية بجامعة عين شمس بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال، في مسابقة الهاكاثون الثالث بعنوان ( التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم ) تحت شعار الوطن يحتاج لجميع الهمم والتي اختتمت اليوم فعالياتها بجامعة بنها وأقيمت خلال الفترة من ٢/١٠ حتي ٢٠٢٤/٢/١٣  بمشاركة ٣٠ جامعة حكومية وأهلية.

وحصدت الجامعة المركز الثاني  بفريق من طالبات كلية الهندسة في مجال (الصحة والرياضة) وهن “تقي حسام الدين حسن، ياسمين احمد فوزي، مي خالد عبد العزيز”.

يأتي ذلك تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب الإشراف التنفيذي، وطارق احمد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطلعت عبده  مدير إدارة النشاط العلمي، وأمين مساعد اللجنة العلمية الطالب يوسف احمد.

كلية الحقوق جامعة عين شمس محاضرة تعريفية برامج الدراسات العليا الدراسات العليا جامعة كوين ماري كلية القانون Jobs Education

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