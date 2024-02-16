هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟ القانون يجيب

يتساءل العديد من المواطنين عن هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟ ونجيب عن تلك النقطة كالآتي:



من المتعارف عليه من الناحية القانونية أن الزوجة تستحق النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، ومن البين من نص المادة الأولى من القانون

25/1920 على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل : –الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج؛ إضافة لكافة المصاريف الأخرى"،ط ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعا لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة دينا عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق

فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب