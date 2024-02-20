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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر Galaxy S22 Ultra في الإمارات

Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

يمكنك اقتناء جوال رائد من عالم أندرويد بمواصفات توفر لك كل ما تحتاجه في قبضة يدك، وهو جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G من سامسونج الكورية.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G فى الإمارات العربية المتحدة لسعة 128 جيجابايت 2000 درهم إماراتي، و سعة 256 جيجابايت 2225 درهم إماراتي، وسعة 512 جيجابايت مقابل 2400 درهم.

يأتى جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يعمل جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

يمتلك جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع نسخة ذاكرة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت مع سعات تخزين داخلية 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، وهي  من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يقدم جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G كاميرا خارقة خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب periscope دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/4.9، والتقريب البصري 3 مرات وميزة مانع الإهتزاز، والثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والتقريب البصري حتى 10 مرات مع ميزة مانع الإهتزاز، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

بينما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

يمتلك جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

يدعم جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G القلم الالكتروني الشهير S Pen، مع بلوتوث 5.2، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الأبيض، بورجوندي، الأخضر، الجرافيتي، الأحمر، الأزرق السماوي، البنفسجي.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
سامسونج Samsung Galaxy الامارات Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

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