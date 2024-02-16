صدمة | نجم الأهلي يغيب عن الملاعب 45 يوما

أكد الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن المحترف المالي أليو ديانج يعاني من خشونة في الركبة، وسوف يخضع لعملية جراحية لتنظيف الركبة.

ورفع طبيب الفريق تقريرًا شاملًا للجهاز الفني بخصوص ديانج وشدد الطبيب على ضرورة اتخاذ قرار سريع بشأن إصابة اللاعب.

ووفقًا لتقرير الطبيب فإن ركبة ديانج بها بعض الارتشاحات وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة للتنظيف وسيغيب اللاعب على إثر هذه العملية لنحو 6 أسابيع كاملة ثم يعود للدخول في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.

ويلتقى النادى الأهلى، مع نظيرة شباب بلوزداد الجزائرى، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.