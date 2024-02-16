مصر مش صلاح|رسالة من حسام حسن إلى الفرعون في مؤتمر المنتخب..وحازم إمام يصدم الجميع

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وتوأمه إبراهيم حسن، مدير المنتخب.

وتحدث كلًا من حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب الجديد، عن سعادتهما بتدريب المنتخب، كما تحدثا عن وجود "نسخة مميزة" من اللاعب محمد صلاح في الفترة القادمة.

أمنيتي تدريب الفراعنة

وقال حسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري لكرة القدم: "تدريب المنتخب المصري شرف ما بعده شرف، وسعادة الجمهور المصري بتدريبي للمنتخب تشعرني بفخر كبير، خاصة أنني كنت أتمنى تدريبه".

وأضاف: "هناك دين كبير في رقبتنا أن نسعد الشعب المصري، والجميع ينظر لمصر نظرة نحن لا نتخيلها، والكبير يجب أن يظل في مكانته الكبيرة، وأتمنى المساندة أن تكون لمصر وليس لحسام حسن".