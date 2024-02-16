عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مصر مش صلاح|رسالة من حسام حسن إلى الفرعون في مؤتمر المنتخب..وحازم إمام يصدم الجميع

حازم إمام - حسام
حازم إمام - حسام حسن - محمد صلاح

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وتوأمه إبراهيم حسن، مدير المنتخب.

وتحدث كلًا من حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب الجديد، عن سعادتهما بتدريب المنتخب، كما تحدثا عن وجود "نسخة مميزة" من اللاعب محمد صلاح في الفترة القادمة.

أمنيتي تدريب الفراعنة

وقال حسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري لكرة القدم: "تدريب المنتخب المصري شرف ما بعده شرف، وسعادة الجمهور المصري بتدريبي للمنتخب تشعرني بفخر كبير، خاصة أنني كنت أتمنى تدريبه".

وأضاف: "هناك دين كبير في رقبتنا أن نسعد الشعب المصري، والجميع ينظر لمصر نظرة نحن لا نتخيلها، والكبير يجب أن يظل في مكانته الكبيرة، وأتمنى المساندة أن تكون لمصر وليس لحسام حسن".

الاتحاد المصري الاتحاد المصري لكرة القدم حسام حسن إبراهيم حسن محمد صلاح صلاح حازم امام منتخب مصر ‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مفاجآت في سعر الفراخ والبيض الآن..كم سيصل كيلو الدجاج في رمضان ؟

جوزيه جوميز يبدي إعجابه بنجم الزمالك خلال التدريبات

110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

ميدو: اتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا بتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

موضوعات متعلقة

احذروا الساعات المقبلة| تعليق الدراسة وأمطار رعدية.. ماذا يحدث في الطقس؟

رونالدو في رمضان 2024| تفاصيل وكواليس مقلب رامز جلال الجديد.. وإصابة إعلامي شهير

زيارة مرتقبة واستثمارات بالمليارات وموقف واحد| تصريحات قوية للرئيسين السيسي وأردوغان من القاهرة

الشاذلي "وقع" والبوكس خده| حقيقة ضبط صاحب تريند "أنا مش بتاع صفقات".. ومطالب بتعيينه وزيرا للتموين

عقب زيادة المرتبات| احسب هتقبض كام حسب درجتك الوظيفية.. وهذا موعد التطبيق

موت من السماء| حكاية مصرع لاعب خلال مباراة كرة قدم بإندونسيا.. تفاصيل مثيرة

«الناس مستكترة عليا»| محمود عامر يرد على انتقادات زواجه.. وطليقته لاشينة لاشين: "عندنا أحفاد"

ما بين مبروك وانتوا فاضيين| شيرين عبدالوهاب تثير السوشيال ميديا بسبب أنباء رجوعها لـ حسام حبيب

ترشيحاتنا

شرط أساسي لرفع دعوى الزنا أمام القضاء.. تعرف عليه

لسبب ولا أغرب..عروس تلغي حفل زفافها قبل أربعة أيام من موعده

8 مخالفات تأديبية لطلاب الجامعات فى القانون..تعرف عليها

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن اتصال بايدن ونتنياهو حول عملية رفح

اتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر حسام حسن للسعودية لتحليل مباراة الأهلي والزمالك

الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على قوائم الإرهاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة بدون سمنة ولا زيت

مفيش غيرها في البيت.. صور قبلات ورومانسية زوجة محمد رمضان تثير الجدل

بشرى للمصابات .. بقطرة لعاب يمكنك الكشف عن سرطان الثدي

عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ