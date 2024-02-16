رد فعل ناري من الأهلي على تصريحات ناصر ماهر

علق عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على التصريحات التي أدلى بها ناصر ماهر، لاعب الفريق السابق والزمالك الحالي.

وقال القيعي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن ناصر ماهر اكتشف أنه زملكاوي وحلم حياته هو الانضمام للزمالك.

وتابع: "ناصر قال ذلك رغم أن قبلها كان مستعدًا للانتقال إلى بيراميدز وأثناء وجوده في الأهلي كان يقول إنه في بيته".

وشدد القيعي، على أن ما قاله ماهر كان لغرض معين، وهي دغدغة المشاعر وليس الحديث باحترافية، مؤكدًا أن اللاعب تلقى معاملة جيدة في الاهلي، خاصة في فترة إصابته.

واختتم، بأن ناصر ماهر انتقل من ناد كبير غير جماهيري إلى ناد آخر كبير لكن له شعبية، وأي لاعب غير مطلوب منه أن يهاجم طرف آخر ليصبح محبوبًا من طرف.

وكان ناصر ماهر، لاعب الأهلي السابق، قد انضم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، قادمًا من صفوف فيوتشر.