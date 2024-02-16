هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

علق الإعلامي هاني حتحوت علي تصريحات ناصر ماهر لاعب وسط نادي الزمالك التي تحدث فيها عن المقارنة بين جماهير الفارس الأبيض والأهلي.

وقال "حتحوت" : "تصريحات تلفزيونية" ناصر ماهر عن الأهلي ليها سببين الأول هو مغازلة جماهير الزمالك ومحاولة التقرب للحصول على الدعم، والسبب الثاني هو الزعل على طريقة الرحيل من الأهلي".

وأشار :"تصريح إن الأهلي يضم النجوم لكن الزمالك أساطير؟.. لا طبعًا.. انت لاعيب جامد جدًا.. لكن انت مش أسطورة، أو حتى موصلتش لمرحلة نقول نجم كبير ومش دي الطريقة اللى توصل للنجومية".

وأضاف "التقليل من الأهلي مش هضيف للزمالك شيء، اللى بيضيف للاعب مع النادي بتاعتة هي فكرة الرضا والاجتهاد والقبول بقرارات المدير الفني".