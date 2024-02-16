للأسرة المصرية| أسعار ياميش رمضان 2024.. وتخفيضات 30% في هذه الأماكن

مع اقتراب شهر رمضان 2024 يتساءل الكثير عن أسعار الياميش، الذي يعد من أساسيات طقوس الشهر المبارك الذي سيحل الاثنين 11 مارس 2024.

أسعار ياميش رمضان 2024

أسعار ياميش رمضان 2024 تختلف من منطقة لأخرى، فيما توفر السلاسل التجارية والمناطق الشعبية، الياميش والمكسرات بأسعار أكثر انخفاضًا، خلال الفترة الحالية التي تسبق شهر رمضان، في حين تزداد الأسعار في بعض المحال الكبرى عن المحال الشعبية أو تجار التجزئة، كما تعلن السلاسل التجارية عن عروض وتخفيضات كبيرة قبيل الشهر الكريم.

وشهد سعر ياميش رمضان 2024، ارتفاعا ملحوظًا وصل إلى 70% عن العام الماضي، أما أسعار مكسرات رمضان 2024، فتشهد ارتفاعا ملحوظًا.

ومع ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية، أصبح هناك زيادة في أسعار ياميش رمضان 2024، ولذلك يبحث الكثيرون عن أرخص الأماكن في مصر للشراء، توجد عدة أماكن، يستطيع من خلالها المواطنون شراء ياميش رمضان بأسعار مخفضة، هي كالآتي شارع البحر بمنطقة رمسيس بالقاهرة، منافذ وزارة التموين، شارع العطارين بحي الأزهر، منافذ وزارة الزراعة، منطقة باب الشعرية، ومعارض أهلا رمضان.

أسعار ياميش رمضان في المحلات التجارية والتي جاءت على النحو التالي:

كيلو عين الجمل 440 جنيها.

كيلو التين التركي 440 جنيها.

300 جرام من التين السوري ب 100 جنيه.

400 جرام من قمر الدين يتراوح من 65 الى 105 جنيهات.

400 جرام من الزبيب يتراوح ما بين 90 إلى 110 جنيهات.

5 كيلو من البلح يتراوح سعره ما بين 300 إلى 350 جنيها.

700 جرام من الكاجو يتراوح ما بين 65 إلى 70 جنيها.

كيلو اللوز المحمص يصل إلى 680 جنيها.

كيلو البندق بسعر 580 جنيها.

كيلو اللوز 440 جنيها.

يجب مراعاة الآتي عند شراء ياميش رمضان

احذر من السلع المخزنة وتأكد من تاريخ الإنتاج وسريان مدة الصلاحية.

يجب الشراء من الأماكن المعروفة والموثوق بها والتي تتميز بتطبيق الشروط الصحية السليمة وقواعد النظافة العامة والشخصية.

يجب استخدام حاسة النظر والشم واللمس للكشف عن أي عيوب أو مظاهر فساد أو غش فيما يعرض من مواد غذائية مختلفة في السواق أمامك.

احرص على شراء ما يكفي احتياجاتك من المواد الغذائية وخاصة سريعة التلف كاللحوم والألبان ومشتقاتها، بما يتناسب مع حجم الثلاجة في المنزل.

احرص على أن تكون المواد الغذائية المجمدة هي أخر شئ يتم شراءه من الأسواق.

تزداد العروض والتخفيضات على المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، لذلك يجب اتخاذ الحذر والتدقيق على تلك المواد الغذائية والتأكد من تواريخ صلاحيتها ومعرفة الظروف المناسبة لحفظها وتخزينها.

تخفيضات تصل لــ30%

ويشار إلى أن معارض أهلا رمضان 2024 توفر ايضاً العديد من السلع الغذائية بأسعار منخفضة، ومنها: «اللحوم، الدواجن، البيض، المخللات واللحوم المجمدة والزيوت، ياميش رمضان، الجبن ومشتقات الألبان، الأرز، المكرونة، العسل»، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأعلنت مديريات التموين، توفير معرض رئيسي في كل محافظة، بالإضافة إلى العديد من الشوادر الفرعية والسيارات المتنقلة، على أن تتوافر السلع الغذائية في المعارض بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%.

وتهدف هذه المعارض إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية لهم بأسعار مناسبة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد انطلاق معرض أهلا رمضان 2024، لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، معرض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة، ويستمر المعرض لمدة شهر كامل حتى 15 مارس المقبل، ويتواجد في كل محافظة 3 معارض بحد أدني، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والمنافذ.

وفيما يخص عناوين معارض أهلا رمضان 2024 بالجيزة:

خلف مسرح البالون يشارع أبو المعاطي

شارع محجوب ثابت بالعجوزة

شارع الوحدة ناصية ش

ارع المنيرة الرئيسي بولاق الدكرور

شارع البوهي تهاية

شارع الوحدة شمال الجيزة

شارع الحوفي بمدينة الأوقاف

شارع البطل أحمد عبد العزيز مدينة الحوامدية

شارع أحمد عرابي وكل من شارع الحجاز والرشيد

شارع المشروع بمية عقبة

شارع طلعت حرب ناصية

شارع محمد حجازي.

عناوين معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة:

ميدان الباشا بحي مصر القديمة

منطقة زهراء المعادي منطقة المنيل بحي مصر القديمة

ميدان الحرية بالمعادي ميدان العرب بالمعادي

منطقة أثر النبي في مصر القديمة حي البساتين بجوار شركة الكهرباء

شارع 9 بالمقطم شارع حسن مأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية

حي الموسكي بالمنطقة الغربية.