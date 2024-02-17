ببطارية 5000 مللي أمبير.. أرخص موبايل شاومي في الأسواق

تعد فئة هواتف Redmi A من أرخص الهواتف التي تطلقها شركة شاومي الصينية عبر علامتها التجارية الفرعية، حيث تتميز بأنها هواتف صديقة للميزانية كما توفر عددًا من الإمكانات الأساسية الجيدة.

ومنذ يومين، أطلقت الشركة هاتف Redmi A3 والذي يعتبر أرخص هواتف شاومي هذا العام، مع 87 دولارًا أمريكيا في السوق العالمية أو 82 يورو في السوق الأوروبية للإصدار الأساسي 3/64 جيجابايت.

أما بالنسبة لإصدار 4/128 جيجابايت فيأتي بسعر 100 دولار أو 93 يورو، وتصل تكلفة الإصدار 6/128 جيجابايت إلى 111 دولارًا أو 104 يورو، مع ألوان الأسود والأزرق و الأخضر.

ويتميز هاتف شاومي Redmi A3 بشاشة من نوع LCD قياس 6.71 بوصة، بجودة عرض +HD، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وزجاج محمي من نوع Gorilla Glass 3.

ويضم هاتف شاومي Redmi A3 كاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل، وفلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مع نظام التشغيل الأحدث من أندرويد Android 14.

ويحتوي هاتف شاومي Redmi A3 على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن بقوة 10 وات من خلال منفذ USB-C، ويوجد أيضًا مقبس صوت 3.5 ملم في الهاتف.