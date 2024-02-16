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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شقيقة كريستيانو رونالدو تبرز أنوثتها بكاش مايوه جريء

شقيقة رونالدو
شقيقة رونالدو

دائما ما تثير كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حالة من الجدل بأنوثتها التي تبرزها بشكل لافت عبر إطلالاتها المثيرة، وهذا ما جعلها محط انتباه متابعيها وحديث رواد السوشيال ميديا.

وظهرت "كاتيا" بإطلالة عفوية تميل للجرأة، حيث ارتدت فستانا قصيرا فضفاضا، بأكمام طويلة، يشبه الكاش مايوه وبه بعض الرسومات، مما كشف عن جمال أنوثتها ورقي ذوقها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بِحُرِّية فوق كتفيها بشكل عفوي ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع لون الفوشيا الفاقع في الشفاه، وارتدت نظارة شمس مميزة.

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_١٧٣٤٥٩
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يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

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