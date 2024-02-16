مصطفى بكري: مصر ترفض بشكل قاطع اقتراب الجيش الإسرائيلي من الحدود

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الجيش الإسرائيلي يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بغطاء سياسي؛ من خلال التوصل إلى تفاهمات مع مصر بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر ترفض رفضا قاطعا تهجير الشعب الفلسطيني أو اقتراب الجيش الأسرائيلى من الحدود.

العملية العسكرية في رفح

وأوضح بكري، أن الجيش الإسرائيلي صدق على خطة العملية العسكرية فى رفح، إلا أن هناك خلافات لم تحسم بين رئيس الوزراء الاسرائيلى نتنياهو وبين قادة الجيش.

ولفت بكرى إلى أن أمريكا تطالب بممرات آمنة للنازحين من رفح، قبل بدء العملية أو خلالها.