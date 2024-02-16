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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسيم السيسي: جينات الإسرائيليين «أوروبية».. وتوسعوا عبر «التكاثر»

وسيم السيسي
وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن اليهود المتواجدين الآن في إسرائيل، عبارة عن أقليات، وهم أوروبيون تجمعهم الديانة اليهودية، وليسوا من بني إسرائيل، وهذا وفقًا لباحثة جينات أمريكية.

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وأضاف وسيم السيسي، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"اليهود عبر العصور وهما متبهدلين، وتعدادهم عبر العالم 16 مليون فقط، وتوسعوا في العالم؛ بالتكاثر".

وأشار إلى أنه ورد في العهد القديم لدى الإسرائيليين أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم: «أعطيك أرض غربتك»، أي أنه غريب عن هذا البلد، مشيرًا إلى أن هناك حادثة أخرى تؤكد وجود الفلسطينيين بأرضهم قبل إسرائيل وهي أن سيدنا إبراهيم قدم على مصر وكانت زوجته سارة في عمر السبعين عامًا وهي راعية غنم.

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