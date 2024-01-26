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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وسيم السيسي يكشف سر انتشار الفتن الطائفية والتمييز الديني بالتاريخ الحديث

صدى البلد

علق الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، على انتشار الفتن الطائفية والتمييز الديني في العصر الحديث، مؤكدًا أنه لابد أن نفهم الدوافع الشريرة لدول الاحتلال، ومبدأها في فرق تسد.

 

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وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال هو من قسم الهند للهند وباكستان، وحاولت مع مصر، وأن اللورد كرومر، المستعمر البريطاني، قال: "أقباط مصر أعداء لنا وتم طردهم  من وظائفهم واستبدالهم بالأقباط السوريين لأنهم رفضوا مخططه وهذا مبدأه ".

 

وأكد أن بعض القادة الإسرائيليين قالوا: "لا يمكن لإسرائيل أن تكون لها اليد العليا إلا إذا دمرنا مصر والعراق وسوريا ونحولها لدويلات ونجاح ذلك يعتمد يعتمد على ذكاءنا بقدر ما يعتمد على جهل الطرف الآخر".

 

وأشار إلى أنه لذلك يوجد شيعة وسنة في العراق، ودروز وعلويين وأقراض في سوريا، وإسرائيل لعبت فترة للوقيعة بين الأقباط والمسلمين بمصر".

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