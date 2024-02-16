وسيم السيسي: 86% من الشعب المصري يحملون جينات "توت عنخ آمون"

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن الشعب المصري من أكثر الشعوب التي تحب السعادة في العالم، لافتًا إلى أن 86.6% من المصريين أحفاد الملك توت عنخ آمون، حيث يحملون جيناته.

وأضاف وسيم السيسي، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"،أن إنجلترا استخدمت حسن البنا لتمزيق الشعب المصري، مشددًا على أن إنجلترا أشر دولة في العالم، معقبًا:" أخدت منها 2 دكتوراه لكنها أشر دولة في العالم".

وأشار إلى أن هناك فارق بين الشعب الإنجليزي والسياسيين، مضيفًا:" الشعب الإنجليزي طيب".