احسب نسبته في الدم للوقاية من الإصابة.. جدول الكوليسترول حسب العمر

نسبة الكوليسترول في الدم تعتبر مؤشرًا هامًا للصحة القلبية والوقاية من الإصابة ومع ذلك، لا يوجد جدول ثابت لمستويات الكوليسترول حسب العمر، وذلك لأن النسب المثالية للكوليسترول قد تختلف بين الأفراد وتعتمد على عوامل مثل التاريخ العائلي للأمراض القلبية والعوامل الأخرى المرتبطة بالصحة.

جدول الكوليسترول حسب العمر

هناك بعض الإرشادات العامة للنسب المثالية للكوليسترول في الدم، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

الكوليسترول الكلي: يجب أن تكون نسبة الكوليسترول الكلي أقل من 200 مليغرام/ديسيلتر (مغ/دل) للبالغين.



الكوليسترول الدهني (LDL): يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL) أقل من 100 مغ/دل للأشخاص الأصحاء وأقل من 70 مغ/دل لأولئك الذين لديهم عوامل خطر إضافية للأمراض القلبية.



الكوليسترول الجيد (HDL): يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الجيد منخفض الكثافة (HDL) أعلى من 40 مغ/دل للرجال وأعلى من 50 مغ/دل للنساء.



ومع ذلك، يجب أن تعمل مع الطبيب الخاص بك لتحديد النسب المثالية للكوليسترول في دمك بناءً على تاريخك الطبي وعوامل الخطر الشخصية، يمكن للطبيب أن يوجهك بشأن الاختبارات المناسبة والتغييرات في نمط الحياة والعلاجات الدوائية إذا لزم الأمر للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض المرتبطة بالكوليسترول.