عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احسب نسبته في الدم للوقاية من الإصابة.. جدول الكوليسترول حسب العمر

الكوليسترول
الكوليسترول

نسبة الكوليسترول في الدم تعتبر مؤشرًا هامًا للصحة القلبية والوقاية من الإصابة ومع ذلك، لا يوجد جدول ثابت لمستويات الكوليسترول حسب العمر، وذلك لأن النسب المثالية للكوليسترول قد تختلف بين الأفراد وتعتمد على عوامل مثل التاريخ العائلي للأمراض القلبية والعوامل الأخرى المرتبطة بالصحة.

انتبه .. علامة تظهر فور الاستيقاظ من النوم تدل على مشكلة خطيرة

أخبار الفن.. مينا مسعود مفاجأة فيلم عيسى وسر ابتعاد تيسير فهمي عن التمثيل

جدول الكوليسترول حسب العمر 

هناك بعض الإرشادات العامة للنسب المثالية للكوليسترول في الدم، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

الكوليسترول الكلي: يجب أن تكون نسبة الكوليسترول الكلي أقل من 200 مليغرام/ديسيلتر (مغ/دل) للبالغين.


الكوليسترول الدهني (LDL): يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL) أقل من 100 مغ/دل للأشخاص الأصحاء وأقل من 70 مغ/دل لأولئك الذين لديهم عوامل خطر إضافية للأمراض القلبية.


الكوليسترول الجيد (HDL): يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الجيد منخفض الكثافة (HDL) أعلى من 40 مغ/دل للرجال وأعلى من 50 مغ/دل للنساء.


ومع ذلك، يجب أن تعمل مع الطبيب الخاص بك لتحديد النسب المثالية للكوليسترول في دمك بناءً على تاريخك الطبي وعوامل الخطر الشخصية، يمكن للطبيب أن يوجهك بشأن الاختبارات المناسبة والتغييرات في نمط الحياة والعلاجات الدوائية إذا لزم الأمر للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض المرتبطة بالكوليسترول.

الكوليسترول جدول ثابت الكوليسترول الكلي مستوى الكوليسترول الأمراض المرتبطة بالكوليسترول صحة القلب للكوليسترول تحديد النسب المثالية للكوليسترول عوامل الخطر الشخصية مستوى الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة الكوليسترول الدهني ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهزم الأهلي 5-1 في قمة الناشئين

6.5 طن و10 أفدنة بانجو وترسانة أسلحة| تفاصيل الكشف عن جزيرة المخدرات بقلب النيل

أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

تبدأ من 70 ألف جنيه| مفاجأة في رواتب جهاز منتخب مصر.. القائمة الكاملة للمرتبات

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بنسبة 100%.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن رحيل محمد صلاح للسعودية

أول تعليق من شوبير بعد تعادل الأهلي وشباب بلوزداد في «دوري الأبطال»

موضوعات متعلقة

بالصور..علامات تكشف الدجاج المسرطن.. وتقرير عالمى يرصد تفاصيل أمراض خطيرة لنفس الأنواع

10 نصائح تساعدك على خفض الكوليسترول الضار والتخلص منه للأبد

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

اكتشاف علاج جديد لارتفاع الكوليسترول الضار

توجه للطبيب فورا إذا ظهرت هذه العلامة في أنفك

6 أطعمة عليك تناولها للوقاية من أمراض القلب

لا تصدقها أبدا .. 7 خرافات عن الكوليسترول.. ونصائح للحفاط على الصحة

ترشيحاتنا

احسب نسبته في الدم للوقاية من الإصابة.. جدول الكوليسترول حسب العمر

لو مش قادر تصلي بسبب البرد.. 3 أعمال تعدل قيام الليل اغتنمها

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 17-2-2024

مونديال 2026| نظام جديد لبطولة كأس العالم يستفز جماهير كرة القدم.. ما تفاصيله؟

قبل شهر رمضان 2024.. الداخلية تعلن خبرا سارا للمواطنين

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

لسبب غريب.. سيدة تهرب من المستشفى بعد إجراء جراحة في تركيا

شهية ورخيصة.. طريقة عمل كفتة البطاطس

فيديو

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ