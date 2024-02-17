أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

قررت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" رفع أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل والسيجار بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير.

ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام

وتشمل الزيادة 3 جنيهات لـ سجائر الكليوباترا بأنواعها ليصبح سعر البيع للمستهلك 30 جنيهاً للعبوة الـ20 سيجارة، وهي نسبة طفيفة مقارنة بـ ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام.

وتأتي هذه الزيادة في أسعار منتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام على مستوى العالم.

وتعد الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" من أكبر شركات تصنيع السجائر في مصر والشرق الأوسط.

أقرت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد يوم الخميس، الأسعار الجديدة لمنتجاتها من السجائر، وجاءت الأسعار كالآتي:

شملت الزيادة في أسعار منتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" ما يلي:

سجائر الكليوباترا بأنواعها المختلفة (عبوة 20 سيجارة): 30 جنيهًا

سجائر مونديال، بلمونت، بوسطون بأنواعها المختلفة: 30 جنيهًا

سجائر فايسروي/ بال مال: 50 جنيهًا

باقي المنتجات من المعسل والسيجار ودخان الشعر والغليون: تم رفع أسعارهم بنسب مختلفة

أوضح هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، أن الشركة اضطرت إلى رفع أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

وأرجع أمان هذا القرار إلى الزيادة المستمرة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الشهور الماضية.

وأكد أمان أن الشركة تسعى دائمًا إلى امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال تحسين الأداء التشغيلي، لكن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الخام جعلت من الضروري رفع أسعار المنتجات للحفاظ على استقرار الشركة وقدرتها على الاستمرار في تقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.

جدير بالذكر أن شركة فيلب موريس سبق أن قررت رفع أسعار منتجاتها اعتبار 12 فبراير بقيم زيادة تترواح من 8 إلى 11 جنيها، لتصل أسعار ميريت بأنواعها إلى 85 جنيها كما ارتفع سعر " مارلبورو بأنواعها" إلى 79 جنيها، كما ارتفعت "مارلبورو crafted" إلى 69، وارتفعت أسعار عبوة " أم أند ال" إلى 59 جنيها ، وارتفعت أسعار عبوة التبغ المسخن إلى 64 جنيها.