طعمها حكاية.. طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم

تعد الطماطم هى المكون الرئيسي فى أى نوع سلطة خضراء، ويمكن الاستغناء عن أى نوع آخر من الخضروات وسيظل مذاقها شهي .. فكيف تعدى السلطة الخضراء بدون طماطم ويظل مذاقها شهيا.

نعرض لكم طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم من خلال خطوات الشيف شربينى



مقادير سلطة خضراء بدون طماطم

خيار

ثوم

نعناع

بصل أخضر

فلفل رومى أو ألوان

زيت زيتون

خل

ملح

فلفل أسود

سلطة خضراء

طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم

* قطعي الخيار سلايز والفلفل الرومى أو الألوان والبصل الأخضر شرائح

* في بولة صغيرة اخلطي الثوم المفروم مع خل وزيت وملح وفلفل ونعناع مفروم

* صبي الصوص عليها وقدمي سلطة خضراء بدون طماطم بمذاق احترافي.