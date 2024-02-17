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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بإجمالي 240 حالة..محافظ بني سويف يعلن انتهاء المرحلة الأولى لحملات إزالة التعديات

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الــ 22 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة " الخميس الماضي "،والتي كانت قد تمت في الفترة من 27 يناير الماضي وحتى 16 فبراير الجاري ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.


وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "على مدار تلك المرحلة " بلغ 240 حالة ،موزعة بواقع 118 حالة تعد على  أراضي أملاك الدولة بمساحة 19 ألف و905 متراً  وهي ( 7 حالات على 3000 متراً أملاك دولة + 40 حالة تعد على الري بمساحة 9307 متراً+ 26 حالة على الصرف بمساحة 1285متراً + 7 حالات حماية النيل بمساحة 1220متراً + 17 حالة على حرم الطرق بمساحة 1655متراً + 4حالات على أرض حرم السكة الحديد بمساحة 763متراً + حالة واحدة على مساحة 500متراً قطاع أعمال) بالإضافة إلى 20 حالة تعد "بزراعات غير جادة" على مساحة 517 فداناً من أراضي أملاك الدولة ، بجانب إزالة 102 حالة تعد على مساحة 4 أفدنة و10قراريط و18 سهماً من الأراضي الزراعية " ملكية خاصة"  

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ونوه محافظ بني سويف عن استمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لاستئناف العمل في المرحلتين الثانية والثالثة لإزالة التعديات،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري ،وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة،وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

 

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 22 من من حملات الإزالة،يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى والتي انتهت الخميس الماضي ،ثم تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الجاري إلى 15 مارس،وتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر عقدها في  الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل  2024.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بمراكز ومدن المحافظة غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدن المحافظة يناير الماضي

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