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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 لاعبين | غيابات بالجملة تضرب الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

الزمالك
الزمالك

تنتظر جماهير نادي الزمالك، أول مباراة للفريق الأول لكرة القدم بعد العودة من التوقف الدولي، حيث يلتقي الأبيض نظيره الإسماعيلي، بعد غد الإثنين، ضمن الجولة ال 13 لبطولة الدوري الممتاز.

ويعاني الزمالك من إصابات بالجملة ضربت نجومه بعد انتقالات يناير، حيث سيغيب المدافع محمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالشافي وأحمد فتوح وزياد كمال واحمد حمدي، ناصر منسي بسبب الإصابة.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي بعد غدٍ الإثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفريق الأبيض المباراة وهو يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

 

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