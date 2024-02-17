إعادة موديست لدكة البدلاء.. ثورة تصحيح في تشكيل الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يعكف كولر المدير الفني للنادى الاهلى على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة شباب بلوزداد فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء أمس الجمعة.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالأهلي : كولر يجرى تغييرات منتظرة أمام ميدياما ابرزها ظهور رضا سليم أساسيا وإعادة موديست وطاهر محمد طاهر لمقاعد البدلاء"

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته المقبلة في منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره ميدياما الغاني، المقرر إقامته في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية في الثالث والعشرين من فبراير الجاري.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الثلاثاء موعدا للسفر إلي غانا لمواجهة ميدياما الغاني الجمعة القادم في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.