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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيريز يُعلن مفاجأة حول انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

مبابي وبيريز
مبابي وبيريز

وضع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حدًا للجدل الدائر حول صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف الميرنجي.

وكان اللاعب أبلغ إدارة باريس بأنه سيرحل مجانًا، الثلاثاء الماضي، ما يمهد طريقه صوب “سانتياجو برنابيو”.

مبابي إلى ريال مدريد

ووفقا لشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أخبر فلورنتينو بيريز بالفعل بعض نجوم ريال مدريد في غرفة الملابس عن وصول مبابي إلى صفوف الميرنجي في الموسم المقبل.

مبابي وريال مدريد

يُذكر أن مبابي ارتبط أيضًا بالانتقال إلى صفوف آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت تقارير إسبانية إن ريال مدريد سيضع في عقد مبابي العديد من المكافآت التي قد تُرضي اللاعب الفرنسي، وفي نفس الوقت لا تجعل راتبه أعلى كثيرًا من زملائه في صفوف الميرنجي.

مبابي كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد فلورنتينو بيريز

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