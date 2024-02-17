الأهلي يفوز على بيراميدز بثلاثية في بطولة الجمهورية

اكتسح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 ، ضيفه بيراميدز بنتيجة 3-1، في المباراة التى أقيمت الفريقين اليوم، السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

وكتب الإعلامي الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يهزم بيراميدز 3-1 في دوري الجمهوية" محمد هيثم عبد العظيم المنضم حديثا للأهلي ، والذي كان يلعب في ناشئي الزمالك كان نجم المباراة وسجل هدفين"

ويحتل "أهلي 2005" المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، وسجل الفريق 50 هدفًا مقابل 18 هدفًا في مرماه.