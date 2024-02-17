وصول مساعدات "الفارس الشهم 3" إلى ميناء العريش لدعم الشعب الفلسطيني

وصلت سفينة المساعدات الإماراتية الثانية، إلى ميناء العريش، وعلى متنها 4,544 طنا من المواد الإنسانية؛ تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن عملية الفارس الشهم 3، دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وكان رئيس الإمارات، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.