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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2008 يهزم الإنتاج الحربي في بطولة الجمهورية

الزمالك
الزمالك

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008 على الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن الجولة الثانية والعشرين لبطولة الجمهورية.

سجل هدف الزمالك محمد حمد، وظهر لاعبو الفريق بمستوى فني جيد خلال اللقاء واستطاعوا صناعة فرص عديدة نجحوا من خلالها في تسجيل هدف خلال الشوط الأول، واستمرت المحاولات في شوط المباراة الثاني ولم يتم ترجمتها لأهداف.  

ويقود فريق الزمالك 2008 كل من، سامي عبد الحليم مديراً فنياً، ومحمد عمر ومحمد جمال مدربين مساعدين، وأحمد عبد العزيز بوكس مدرباً لحراس المرمى، والسيد صلاح إدارياً، وماهر محمد إصابات وتأهيل، وأدهم سيد مسؤولاً للمهمات.

وحرص حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي، و محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول، و حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع ناشئين القلعة البيضاء على حضور المباراة لمؤازرة الفريق.

كما حرص أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر مواليد 2008 على مشاهدة المباراة.

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