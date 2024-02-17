بعد سنوات من الغياب .. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه "كدابة"

طرح الفنان حسام حبيب، أحدث أغانيه الجديدة «كدابة» من خلال حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» ، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وهي نفس الشركة التي تنتج لشيرين عبد الوهاب .

اغنية “كدابة” من ألحان إسلام رفعت، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وأغنية “كدابة” تمثل عودة حسام حبيب الغنائية بعد غياب طويل، إذ كان آخر ألبوم له بعنوان فارق كتير عام 2016، وتلاه بآخر في عام 2017.

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل الواسع بعد الكشف عن عودتها للمرة الثالثة الى طليقها حسام حبيب بعد انفصالهما منذ فترة قصيرة.

بداية قصة زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

قصة زوج وطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب استمرت 6 سنوات حيث شهد الزواج الأول بينهما فى عام 2018 حيث ظن الكثير من عشاقهما أن هذه الزيجة ستستمر مدى الحياة خاصة انهما كانا يحبان بعضهما البعض وهو ما أعلنته شيرين وحسام فى كثير من اللقاءات التلفزيونية ولكن بعد فترة قصيرة وتحديدا عام 2021 واجهت علاقتهما عاصفة شرسة كانت سببا فى انفصال الطرفين وذلك بعد سلسلة من الأزمات والأحداث المؤسفة التى مرت بها شيرين عبد الوهاب دفعتها للخروج عن صمتها وكشف التفاصيل فى عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

الطلاق الأول بين شيرين وحسام

وخرجت شيرين عبد الوهاب وقتها عن صمتها مؤكدة أنها تعرضت الى أزمة نفسية صعبة بسبب حسام حبيب والذى قام بحلق شعرها وتسبب فى إدمانها للمخدرات وهو الأمر الذى نفاه تماما حسام حبيب كما تم احتجاز شيرين عبد الوهاب فى إحدى المستشفيات لعلاج الادمان ولكنها دعت عدد من محبيها والمقربين منها ان يساعدونها فى الخروج من أزمتها وحدث وقتها الطلاق.

لم تستمر الأزمة طويلا بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حتى تقرر العودة له مرة أخرى ليتزوجا مجددا بعد سلسلة من الازمات التى نشبت بينهما وبعد قرارها بالتنازل عن جميع القضايا التى رفعتها عليه بسبب استيلائه على اموالها كما ذكرت أحد بيناتها.

وفى أغسطس 2023 خرجت انباء تفيد بانفصالهما مجددا وعلم “صدى البلد” أن خلاف قد حدث بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، وذلك أثناء تواجد الثنائي في الساحل الشمالى.

وتدخل بعض المقربين لمحاولة إنهاء الخلاف، خاصة أنه كان متواجدًا معها في جدة، خلال الحفل الذي تألقت فيه بالأمس وعلم “صدى البلد” أن الأمر لم يتطور للانفصال كما أشيع.

الطلاق الثانى بين شيرين وحسام

ومنذ مدة قصيرة أعلنت شيرين عبد الوهاب عن طلاقها رسميا من حسام حبيب وكشف موقع الجرس اللبنانى عن تفاصيل جديدة فى قصة طلاقهما والتى تم الإعلان عنها أمس عبر وسائل الإعلام.

وأكد موقع الجرس الذى ترأس تحريره الإعلامية نضال الأحمدية الصديقة المقربة من المطربة شيرين عبد الوهاب أن السبب الحقيقى وراء طلاق شيرين وحسام حبيب خلاف حاد بينهما على متن طائرة بعد عودتهما من السعودية.

وأوضح الموقع أن هذا الخلاف وصل إلى حد الضرب والشتائم فيما بينهما على متن الطائرة بسبب التدخل السافر من حسام حبيب فى حياة شيرين الفنية وهو الأمر الذى رفضته جملة وتفصيلا وقررت أن تطلب الطلاق منه لكنه رفض بشدة الى ان تدخل عدد من المقربين بالوسط الفنى لحل الازمة ووافق على الانفصال بينهما والذى وقت رسميا أمس حسبما تم الإعلان عنه.

بمجرد إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب ، تصدر اسمها مؤشر البحث عبر موقع جوجل .

وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء تفيد بحدوث الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد عودتهما خلال الفترة الماضية بعد انفصلا قبل ذلك .

شيرين خرجت لتؤكد بشكل غير مباشر أخبار انفصالها عن حسام حبيب ، وذلك بعدما أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب.

وروى "عمرو أديب" خلال برنامج “الحكاية “ المذاع على قناة "mbc مصر" تفاصيل لقائه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ أيام قليلة، أثناء تواجده في الرياض، موضحًا أنه متواجد في الرياض لخوض تجربة إعلامية جديدة.

وأكد "عمرو أديب" أنه التقى الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ 10 أيام تقريبا، وتحدثت معه عن أشياء كثيرة كانت تتعرض لها، وأكدت له أنها بصحة جيدة.

وأوضح "عمرو أديب" أن شيرين عبد الوهاب تجهز الآن لعمل ألبوم جديد وحصري، وصحتها أفضل كثيرا، ولكن خبر طلاقها من حسام حبيب كان مفاجأة للجميع.

العودة الثالثة بين شيرين وحسام

علم صدى البلد أن النجمة شيرين عبد الوهاب قد عادت مرة أخرى إلي طليقها حسام حبيب وذلك بعد فترة على طلاقهم .

وكانت شيرين عبد الوهاب كانت قد دخلت في قصة حب قصيرة ولكنها انتهت سريعا لتعود مرة أخرى لحسام حبيب.

وتفضل شيرين عبد الوهاب، حاليا، عدم الإفصاح عن عودتهما، في ظل الانتقادات التي تتعرض لها بعد انفصالهما أكثر من مرة كما أن شيرين عبد الوهاب تتواجد حاليا مع حسام حبيب في منزلهما بالتجمع الخامس.