وسيم السيسي يكشف مخططا خبيثا تسعى إسرائيل لتنفيذه..فيديو

كشف وسيم السيسي عالم المصريات، مخططا تسعى إسرائيل إلى تنفيذه في منطقة الشرق الأوسط، قائلا:" اليهود حصلوا على مكاسب كبيرة بعد كل حرب عالمية".

قال وسيم السيسي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إبان الحرب العالمية الأولى بلفور أعطى اليهود وعد إقامة دولة إسرائيلية ".

أضاف وسيم السيسي:" بعد الحرب العالمة الثانية إسرائيل حصلت على مكسب كبير وهو إعلان دولة إسرائيل في 1948".

وتابع وسيم السيسي:" لابد أن نكون أكثر يقظة تجاه الفتن والحروب الاهلية في المنطقة لان هذا الأمر مخطط إسرائيلي لتدمير الدول العربية".

واكمل وسيم السيسي:" المخطط الإسرائيلي يسعى إلى تدمير سوريا والعراق ومصر ويحاولون دائما إسقاط مصر لتنفيذ مخططتهم في المنطقة لكنهم لم ينجحوا".