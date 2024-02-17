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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسيم السيسي يكشف مخططا خبيثا تسعى إسرائيل لتنفيذه..فيديو

وسيم السيسي
وسيم السيسي

كشف وسيم السيسي عالم المصريات، مخططا تسعى إسرائيل إلى تنفيذه في منطقة الشرق الأوسط، قائلا:" اليهود حصلوا على مكاسب كبيرة بعد كل حرب عالمية".

 

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قال وسيم السيسي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إبان  الحرب العالمية الأولى بلفور أعطى اليهود وعد إقامة دولة إسرائيلية ".

أضاف وسيم السيسي:" بعد الحرب العالمة الثانية إسرائيل حصلت على مكسب كبير وهو إعلان دولة إسرائيل في 1948".

 وتابع وسيم السيسي:" لابد أن نكون أكثر يقظة تجاه الفتن والحروب الاهلية في المنطقة لان هذا الأمر مخطط إسرائيلي لتدمير الدول العربية".

واكمل وسيم السيسي:" المخطط الإسرائيلي يسعى إلى تدمير سوريا والعراق ومصر ويحاولون دائما إسقاط مصر لتنفيذ مخططتهم في المنطقة لكنهم لم ينجحوا".

وسيم السيسي مصر إسرائيل اليهود اخبار التوك شو

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