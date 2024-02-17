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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تعتزم طرح 984 وحدة سكنية بمشروع فالي تاورز .. تفاصيل

وحدات سكنية
وحدات سكنية

تستهدف  وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة، طرح وحدات سكنية للفئات فوق متوسطة الدخل بمنطقة حدائق أكتوبر التابعة لمحافة الجيزة بإجمالي  984 وحدة سكنية ضمن مشروع فالي تاورز للإسكان.

وننشر تفاصيل عمليات الطرح و مقدم الحجز.

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الطرح  الحجز على 984 وحدة سكنية.

مقدم حجز الوحدة يقدر بـ 150 ألف جنيه 

لايشترط محل إقامة محددة داخل مدن مصر للحجز

الحجز مُخصص للمواطنين المصريين فقط.

يقدر سعر المتر المربع بقيمة 15 ألف جنيه، غير شامل لنسبة التميز.

تبلغ المساحات المتوفرة تتراوح بين 95 مترًا مربعًا و100 مترًا مربعًا.

عند فوز المتقدم بالوحدة، يُطلب دفع 20٪ من قيمتها خلال شهر واحد.

وعند الاستلام، يتم دفع 10٪ من قيمة الوحدة.

يُمكن تقسيط المبلغ المتبقي على أقساط تصل إلى 7 سنوات مع فوائد تُطبَّق على الأقساط حسب رغبة المستفيد.

تتميز الشقق بموقع متميز يقع بالقرب من المتحف المصري، مع إطلالة مباشرة على منطقة الأهرامات.

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