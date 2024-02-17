عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تطالب الأطراف الدولية الفاعلة بالضغط على إسرائيل لوقف اجتياح رفح

شكري يلتقي بوريل
شكري يلتقي بوريل في ميونخ

 

التقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم السبت الموافق ١٧ فبراير الجاري، بـ "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال النسخة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن.

ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن اللقاء تناول بشكل معمق مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، حيث حرص الوزير شكري والممثل الأعلى على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع. كما تشاور الجانبان حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة من خلال تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الجانبين تشاركا القلق بشأن الوضع الحالي في القطاع والذي ينذر بكارثة إنسانية محققة على ضوء التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع. كما شدد الوزير شكري علي أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية، ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. كما تناول الجانبان التوترات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر اتصالاً بالأزمة في غزة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على تأكيد تقديره لمواقف السيد "بوريل" الداعمة لجهود إنهاء الحرب في غزة، والتي عكستها تصريحاته الأخيرة حول ضرورة قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية، بما في ذلك وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. كما أكد الوزير شكري تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لإزالة عوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع.

ومن جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على دعمه للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في القطاع واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة. كما حرص السيد "بوريل" على التعرف علي رؤية الوزير شكري للدور الذي يُمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعبه في هذا الصدد.

واختتم المتحدث تصريحاته، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام القادمة للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين غدا الأحد

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

قرار عاجل من النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ

«وزير التموين ساب المعرض ومشي».. غضب أحمد موسى بشأن «أهلا رمضان» بالقليوبية

إمام عاشور يثير أزمة بين مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

قرار من المحكمة بشأن استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

موضوعات متعلقة

«الجنائية الدولية» لسامح شكري: نثمن دور مصر من أجل غزة.. وانتهاكات إسرائيل قيد التحقيق

مؤتمر ميونيخ للأمن.. مصر والنرويج ترفضان محاولات التهجير القسري للفلسطينيين

بمؤتمر ميونخ للأمن .. الخارجية : تنسيق جهود وقف إطلاق النار بغزة

"شكري" يبحث مع مدعي الجنائية الدولية الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

شكري: مصر أحد أهم الشركاء التجاريين لولاية بافاريا في أفريقيا والشرق الأوسط|صور

نشاط مصري مكثف على هامش أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

شكري بمؤتمر ميونيخ للأمن| مصر تكثف جهودها لتسوية النزاعات الافريقية.. يجب على الأطراف الدولية وقف نزيف الدماء بـ غزة.. فتح جبهة حرب جديدة في لبنان يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية يتوجه إلى ميونخ للمشاركة في الدورة الـ 60 لمؤتمر الأمن

ترشيحاتنا

مجلس الأعمال المصري- التركي: زيارة أردوغان لمصر منحى إيجابي

جماعات حقوقية: إسرائيل تسرق الغاز من حقل غزة البحري

دار بونهامز تبيع لوحة القدس في مزاد فنون الشرق الأوسط.. اعرف ثمنها

رئيس وزراء قطر: نركز على أولوية كيفية إنهاء الحرب في غزة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي ينجو من فخ تشيلسي وليفربول وأرسنال المستفيد الأكبر

بيغيظ شخص معين|حركة غريبة من محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا كان يقصد؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيغيظ شخص معين|حركة غريبة من محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا كان يقصد؟

بعد ارتفاع أسعار البن.. كيف تتعافى من إدمان الكافيين

ساعدوني.. مصطفى كامل يحضر لعقد جمعية عمومية لنقابة الموسيقيين

يحدث مع الأطفال والكبار.. طرق علاج سيلان اللعاب أثناء النوم

فيديو

محمد طعيمة: الكوميديان فى مصر مسكين .. فيديو

الصعيدي الجدع.. بائع يلقي بالبرتقال على شاحنات مساعدات غزة

مفاجأة .. زيادة أجور القطاع الخاص في هذا الموعد |فيديو

قضية مرتضى منصور| توعد بالعودة للزمالك.. ومفاجأة عن قضاياه مع الخطيب وعباس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ