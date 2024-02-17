اوعي تزعل | ابراهيم سعيد يوجه رسالة لـ حسن شحاتة

علق ابراهيم سعيد نجم الأهلي السابق علي تصريحات الكابتن حسن شحاتة، نجم الزمالك ومدرب منتخب مصر الأسبق، بشأن غضبه الشديد من بعض الأشخاص المنتمين لنادي الزمالك.



وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "كابتن حسن شحاته احد أساطير كرة القدم في مصر وأفضل مدير فني حصد بطولات مع منتخب مصر، اوعي تزعل انت اسطورة كره القدم والتدريب لا تلتفت لاحد وكل المحبه والتقدير لك يا كابتن الله يعطيك الصحه والعافيه".

وقال حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية امس الجمعة "في كتير بيزايدوا على حبي لنادي الزمالك، وكتير بيقولوا حسن شحاتة عمل إيه للزمالك، طبعًا الكلام ده بيزعلني، أنا بدايتي في اللعب كانت مع نادي الزمالك، وحبي للنادي خلاني أتغاضى عن بعض الاكاذيب"

وتابع: "زعلان من فرد او اتنين لحم كتافهم من خيري ومش هسامحهم، عمرك شوفت حسن شحاتة ميسامحش الناس! أنا مع الأشخاص دي مش مسامح".