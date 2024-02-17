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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 4 آلاف جنيه|أرخص موبايل شاومي في السوق ببطارية 5000 مللي أمبير

هاتف شاومي +Redmi
هاتف شاومي +Redmi A2

يُعد هاتف +Redmi A2 والذي تطلقه علامة ريدمي التابعة لشركة شاومي من أرخص الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق، حيث يقدم الهاتف عددًا من المواصفات الجيدة أبرزها 5000 مللي أمبير. 

 

ونعرض فيما يلي المواصفات الكاملة لـ هاتف شاومي +Redmi A2 وسعره في السوق المصرية :  

 

مواصفات هاتف شاومي +Redmi A2
 

ويأتي بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.52 بوصة، بجودة عرض 
+HD ، ودقة 720×1600 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية. 

   

ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0، وأخرى بدقة 08 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، بالإضافة إلى فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش، والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 . 

 

ويحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 10 وات، مع ألوان الأزرق ، والأسود ، والأخضر، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة MicroSD، وBluetooth 5.0، ومنفذ MicroUSB.

 

ويعمل بمعالج من نوع MediaTek Helio G36 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، ويعمل بنظام أندرويد المخفف Android Go، مع ذاكرة تخزين عشوائية 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت. 

 

سعر هاتف شاومي +Redmi A2

ويبدأ سعر الهاتف في السوق المصري من حوالي 4 آلاف و444 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

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