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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024| نور إيهاب تروج لدورها فى مسلسل "الحشاشين"

صدى البلد

روجت الفنانة نور إيهاب ، لدورها في مسلسل «الحشاشين» ، والذى من المقرر عرضه فى الماراثون الرمضاني 2024.

نشرت نور إيهاب البوستر الدعائي للمسلسل من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت ، معلقة: بسم الله توكلنا على الله، الحشاشين.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الحشاشين" صورا جديدة من كواليس تصويره والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل والذى يعد مفاجأة كريم عبد العزيز. 

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كشفت الشركة المنتجة عن صور جديدة من كواليس مسلسل "الحشاشين" والذى يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحى عبد الوهاب ونيقولا معوض وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.

ونشر النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل.

وظهر كريم فى البرومو داخل البحر، ويحاول النجاة من الغرق، ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح.

شوّق المخرج بيتر ميمي عشاق الدراما للعمل الكبير مسلسل "الحشاشين" والمقرر أن ينافس في موسم رمضان 2024، حيث نشر صورة من كواليس العمل على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال بيتر: "متبقى 40 يوم تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ".

وتابع بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

المسلسل بطولة النجوم كريم عبد العزيز، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إنتاج سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.

أعمال نور إيهاب مسلسل الحشاشين دراما رمضان 2024 مسلسل الحشاشين 2024

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