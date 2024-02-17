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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024| إسلام جمال يروج لمسلسل "الحشاشين"

صدى البلد

نشر الفنان إسلام جمال البوستر الفردي له من مسلسل “الحشاشين” ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، والذى من المقرر أن يعرض فى الماراثون الرمضاني لعام 2024.

وكتب إسلام جمال على المنشور ، معلقًا: الحشاشين رمضان ٢٠٢٤ ،بطولة النجم / كريم عبد العزيز للمخرج دكتور / پيتر ميمي وانتاج أ/ تامر مرسي/ سيرنرچي وإشراف عام أ/ حسام شوقي والمنتج الفني/ فتحي اسماعيل مدير التصوير دكتور/ حسين عسر .. ديكور / احمد فايز ..مهندس صوت/ علمي عبد الستار.

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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الحشاشين" صورا جديدة من كواليس تصويره والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل والذى يعد مفاجأة كريم عبد العزيز. 

كشفت الشركة المنتجة عن صور جديدة من كواليس مسلسل "الحشاشين" والذى يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحى عبد الوهاب ونيقولا معوض وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.

ونشر النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل.

وظهر كريم فى البرومو داخل البحر، ويحاول النجاة من الغرق، ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح.

شوّق المخرج بيتر ميمي عشاق الدراما للعمل الكبير مسلسل "الحشاشين" والمقرر أن ينافس في موسم رمضان 2024، حيث نشر صورة من كواليس العمل على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال بيتر: "متبقى 40 يوم تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ".

وتابع بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

المسلسل بطولة النجوم كريم عبد العزيز، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إنتاج سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.

إسلام جمال مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 أعمال إسلام جمال أخبار الفنان كريم عبد العزيز

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