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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024| أمير كرارة يطرح البوستر الدعائي لمسلسل "بيت الرفاعي"

صدى البلد

نشر الفنان أمير كرارة البوستر الدعائي لمسلسل “بيت الرفاعي”، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والمقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام ٢٠٢٤.

وكتب أمير كرارة على البوستر ، معلقا: “مسلسل بيت الرفاعي من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف بيتر ميمي، إنتاج سينرجي تامر مرسي، ورمضان كريم كل سنة وأنتوا طيبين” .

وطرحت الشركة المنتجة صورا من كواليس مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة والمقرر عرضه في رمضان المقبل .

وظهر أمير كرارة في الكواليس برفقه سيد رجب وملك قورة والمخرج أحمد نادر جلال .

مسلسل  «بيت الرفاعي»، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال ، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة ميرنا جميل ومحمد لطفي .

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على صعيد متصل ، كشفت الفنانة ملك قورة، تفاصيل مسلسلها الجديد بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت ملك قورة، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنها انتهت من تصوير ما يقرب من 75 بالمائة مشاهدها بالمسلسل، مشيرة إلى أنها أول من بدأت التصوير مع انطلاقته، وينتظر أن تكون أول من تنتهي منه.

كان أحدث أعمال الفنانة ملك قورة، هو مشاركتها في حكاية ما تيجي نشوف بمسلسل 55 مشكلة حب، ولعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل اقتباسا من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

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