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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

محمد طعيمة: الكوميديان فى مصر مسكين .. فيديو

محمد طعيمة
محمد طعيمة

قال الفنان محمد طعيمة أن دائمًا الفنان الكوميديان يملك مميزات عن غيره أمام الكاميرا ، وأن الكوميديان فى مصر مسكين.

وأضاف محمد طعيمة فى تصريحات إذاعية: أن الكوميديان فى مصر مسكين لأنه مطالب منه أن يضحك الجميع وفى الحقيقة شعبنا لا يرحم أحدًا ، معلقًا: شعبنا بيحب الضحك والهزار والذهن دايمًا حاضر وبالرغم فرق الطبقات بس كلنا بنضحك نفس الضحك عشان كدة الكوميديان بيبقي دايمًا خايف من ردود الفعل والناس هتقول عليه إيه لذلك الكوميديان بيبقي شرس". 

وقال: أنه لا يحب مشاهدة أعماله على الشاشة ، لكنه يحب أن يطمئن على أدائه فى بعض المشاهد ، وأنه يشعر بجلد الذات عند رؤية مشاهده بسبب وجود المنافسة بشكل مستمر.

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وفى وقت سابق ، كشف الفنان محمد طعيمة، كواليس مشاركته في فيلم “الخميس اللي جاي”، مع الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد. 

وقال محمد طعيمة، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن الفيلم تدور أحداثه فى إطار فانتازيا كوميدية حول مجموعة من الأشباح والبشر، معربا عن سعادته بتجدد التعاون مع عمرو عبد الجليل بعد مسلسل “مكتوب عليا”، وكذلك تكرار تعاونه مع الفنان بيومي فؤاد. 

وأكد محمد طعيمة روح التعاون في فريق عمل فيلم “الخميس اللي جاي”، مؤكدا أنه لم يشعر بالفجوة في التعامل مع أي من ابطال الفيلم. 

وقال محمد طعيمة، إنه يعتبر مشاركته في برنامج “البلاتوه” مع الفنان أحمد أمين، هي انطلاقته الحقيقية نحو الشهرة والنجومية، مشيرا إلى أنه يعتبر أحمد أمين بمثابة شقيقه الأكبر. 

وأضاف محمد طعيمة: «أحمد أمين بيعتبرني تميمة حظ بالنسبة له، حتى في مسلسل الصفارة حرص على إشراكي في حلقة من بطولتي ودائما تتجدد التعاونيات بيننا لهذا السبب». 

وأوضح محمد طعيمة، أن الشخصيات الكثيرة التي قدمها في اسكتشات برنامج البلاتوه أضافت له فنيا، واستفاد بها في أعماله التالية، منها فيلم الخميس اللي جاي، المرتقب عرضه بالسينمات، منوهاً إلى أنه لم يشعر بالشبع من الشخصيات التي قدمها في البلاتوه.

الفنان محمد طعيمة اخبار نجوم إف إم محمد طعيمة برنامج البلانوه

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