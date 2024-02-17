خد فلوسه كلها .. مرتضي منصور يتحدى حسين لبيب في قضية كهربا..فيديو

قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عقب ايقاف تنفيذ قرار حبسه ٦شهور ان حسين لبيب أضاع حق الزمالك في قضية كهربا ( هي القضية فين )

واضاف أتحدى حسين لبيب إذا كان المحامي الايطالي لم يحصل علي أمواله كاملة معقبا ( هي فين قضية كهربا ما خلاص ) عشان تعرفوا مين بيفرط في حق الزمالك

وكانت محكمة النقض قضت بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده وايقاف تنفيذ الحكم

وأوصت نيابة النقض -في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

كانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة 21 أغسطس 202، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.