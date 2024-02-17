تصريحات حسن شحاتة تضعه في مرمى نيران جماهير الزمالك "تفاصيل"

رفض الناقد الرياضي شادي عيسى هجوم جمهور الزمالك على حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ومنتخب مصر من جانب جماهير القلعة البيضاء"

وكتب الناقد الرياضي شادي عيسى عبر حسابه علي فيسبوك "حزين من هجوم جزء من جمهور الزمالك ع أحد أفضل من ارتدي تيشيرت الزمالك المعلم حسن شحاته وان البعض لا يعرف قيمة حسن شحاته للزمالك يا اخواني اسألوا اباؤكم من هو حسن شحاته قبل ان تهاجموه"



وتعرض حسن شحاتة اسطورة الزمالك والمدير الفني السابق لمنتخب مصر لهجوم من جماهير القلعة البيضاء وذلك على خلفية تصريحاته امس والتي أعاد فيها الحديث عن واقعة أزمته الشهيرة مع شيكابالا لاعب الزمالك.