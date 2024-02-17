أستاذ علوم سياسية يكشف عن الخطة الأمريكية لإقامة الدولة الفلسطينية

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي جون بايدن أعلن أن أمريكا لن تؤيد عملية عسكرية في رفح، دون وجود خطة تفصيلية واضحة المعالم، تكشف طريقة التعامل مع المدنيين.

وأضاف "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن المعركة العسكرية في قطاع غزة أصبحت سياسية، وليست عسكرية بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث يستغل هذه الحرب في حملته الانتخابية المقبلة، رافضا الاعتراف بوجود دولة فلسطينية مستقبلاً، وهذه مواقف سياسي تهدف لبقائه في الحكم.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحول في السياسية الأمريكية تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة وأن الحرب على قطاع غزة أصبحت جزءا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولفت إلى أن هناك خطة أمريكية لـ"الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتدريج"، في مقابل تطبيع الدول العربية للعلاقات مع دولة الاحتلال، ولكن هناك ضرورة للبدء في هدنة إنسانية؛ من أجل تهدئة الأوضاع، وخلال هذه الهدنة، قد تقوم الإدارة الامريكية بطرح هذه المبادرة بالتفصيل، وهذا تطور إيجابي من الإدارة الأمريكية في ظل رفض الاحتلال لحماس والدولة الفلسطينية.



